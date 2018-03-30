Савченко залишається під арештом. Що говорили в Апеляційному суді – ранковий ефір Радіо Свобода

Хочеш миру – готуйся до війни. ЄС спрощує переміщення військ.

Суд залишив Савченко під вартою. Аргументи і маніпуляції сторін.

«Північний потік-2». Росія дотиснула Німеччину.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: військовий експерт Сергій Грабський, член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець, голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж; адвокат Віктор Чевгуз, голова правління ГО «За демократію через право» Марина Ставнійчук, юрист-міжнародник Віталій Власюк; співголова «Фонду енергетичних стратегій» Дмитро Марунич, експерт DiXi Group Роман Ніцович, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.