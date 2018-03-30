В уряді Чехії не підтверджують видачу США звинуваченого в хакерстві росіянина

Міністерство юстиції Чехії заявляє, що не може підтвердити повідомлення чеських ЗМІ про те, що підозрюваного у хакерстві громадянина Росії Євгена Нікуліна, екстрадиції якого вимагали Росія і США, видали Вашингтону.

Раніше чеські видання повідомили, що Нікуліна вже вислали до США.

Напередодні спікер Палати представників США Пол Раян під час візиту до Чехії заявив, що очікує від чеської влади видачі підозрюваного російського хакера в США, а не в Росію.

Минулого року суд у Чехії постановив, що 30-річного Нікуліна можна видати і США, і Росії. Остаточне рішення стосовно країни видачі росіянина мало схвалити міністр юстиції Чехії.

У США його звинувачують у розкраданні інформації в інтернет-компаній LinkedIn, Dropbox і низки інших. Його адвокати стверджують, що агенти ФБР США намагалися домогтися від нього зізнань у зломі ресурсів Демократичної партії США в ході президентської кампанії Гілларі Клінтон.

Нікулін заявляв, що не причетний до кібератак на сервери Демократичної партії США і заперечував звинувачення американських правоохоронців.

Росія також зверталася з вимогою екстрадиції Нікуліна за звинуваченням у крадіжці, організованій через інтернет.

Євген Нікулін був арештований чеською поліцією у співпраці з ФБР США в жовтні 2016 року на підставі ордера Інтерполу, виданого за запитом США.

Після його арешту Москва звинуватила Вашингтон у переслідуванні її громадян і пообіцяла боротися за екстрадицію Нікуліна.