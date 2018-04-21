СБУ затримала працівника підприємства Міноборони за підозрою в шпигунстві

Співробітники Служби безпеки України викрили працівника одного зі стратегічних підприємств Міністерства оборони на шпигунській діяльності на користь Російської Федерації.

Про це на сторінці Facebook повідомляє Служба безпеки України.

«Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням СБУ викрили працівника одного із стратегічних підприємств Міністерства оборони на шпигунській діяльності на користь країни-агресора. Правоохоронці встановили, що уродженець РФ, полковник запасу Збройних Сил України у липні 2017 року під час перебування у близьких родичів на території Росії був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, колишній український військовий за грошову винагороду збирав дані і передавав російським кураторам інформацію з обмеженим доступом у сфері оборони нашої держави.

«Спецслужби РФ, зокрема, цікавила інформація щодо виконання державних оборонних замовлень та розробок новітніх авіаційних систем виявлення безпілотних літальних апаратів, що використовуються під час проведення антитерористичної операції на Сході України», – пояснили в СБУ.

Слідчими встановлено, що після виконання «завдань» затриманий планував виїхати до країни-агресора та отримати російське громадянство. Зокрема, за сприяння співробітника розвідки РФ громадянин України уже отримав посвідку на проживання в Росії та переоформив військову пенсію для її отримання на російській території, заявили в українській спецслужбі.

Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили матеріали, що нібито підтверджують його протиправну діяльність. У рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 111 (державна зрада) тривають слідчі дії, повідомили в СБУ.