У Криму почалися російські військові навчання

У Криму розпочалися військові навчання, на яких російська армія відпрацьовує виявлення кораблів умовного супротивника, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту Росії.

Згідно з повідомленням, у навчаннях буде задіяно берегові ракетні комплекси. У відомстві нагадали, що в Криму розміщені російські розрахунки ракетних комплексів «Бастіон» та «Бал». Командно-штабне навчання ракетної бригади Чорноморського флоту Росії відбувається на полігоні бойової підготовки у Криму.

«На наступному етапі навчання розрахунки відпрацюють розгортання ракетних комплексів на місцевості і зміну вогневих позицій. Завершальним етапом залікового тактичного навчання стане виконання ракетниками завдань із виявлення умовних надводних цілей із подальшою передачею отриманих даних на командний пункт», – йдеться в повідомленні.

У лютому розрахунки ракетних комплексів «Бастіон» та «Бал» Чорноморського флоту Росії вже проводили у Криму навчання зі знищення морських цілей.

2018 році в районі мису Фіолент у Севастополі заступили на бойове чергування зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони С-400 «Тріумф».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.