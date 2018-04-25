ВРП надала згоду на арешт судді Голосіївського суду, якого НАБУ підозрює у хабарництві

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Голосіївського райсуду Києва Андрія Новака, підозрюваного у хабарництві.

Як повідомляє портал Судової влади, у ВРП вирішили, що подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького є вмотивованим, підтверджується наданими доказами.

У Національному антикорупційному бюро повідомляли, що 23 квітня детективи «викрили суддю Голосіївського районного суду Києва в момент отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі тисячі доларів».

За даними бюро, суддя «вимагав і отримав» від посередника кошти за задоволення цивільного позову на користь позивача про поновлення його на роботі й виплати йому компенсації в розмірі 1,5 мільйона гривень, загалом підозрюваний вимагав вісім тисяч доларів.

Кримінальне провадження порушене за статтею «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», судді повідомили про підозру.

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять розслідування щодо Андрія Новака з 5 березня 2018 року.