Четверо українських військових поранені на Донбасі – штаб

Четверо українських військових поранені на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні.

За словами українських військових, підтримувані Росією бойовики здійснили 21 обстріл від початку доби й до 18:00.

Згідно з повідомленням, біля Новотроїцького сепаратисти відкривали вогонь із 120-міліметрових мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, бойовики застосовували 120-міліметрові міномети поблизу Лебединського та Зайцевого.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Докучаєвська, КПП «Майорськ» на півночі Горлівки та Зайцевого.

В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про обстріли з боку Збройних сил України.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.