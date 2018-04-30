24 співробітники СБУ загинули за час проведення АТО на Донбасі – заява

Під час проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 24 співробітники Служби безпеки України, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

«За чотири роки антитерористичної операції Служба втратила 24 своїх співробітників, але запобігла десяткам терористичних актів проти мирного населення, набула досвіду успішної протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб, зібрала беззаперечні докази для міжнародної спільноти щодо військової агресії Росії на території України», – зазначили у СБУ.

Президент України Петро Порошенко підписав наказ про початок з 30 квітня 2018 року операції Об’єднаних сил на Донбасі. Таким чином, на Донбасі завершився режим АТО, що розпочався в квітні 2014 року.

Серед іншого, передбачається, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику Генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб Збройних сил України. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Як повідомляв у червні минулого року речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, від початку бойових дій і до того моменту загинули 2696 українських військових.

За даними ООН, всього за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.