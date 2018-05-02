Бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

Підтримувані Росією бойовики 17 разів обстріляли позиції українських військових станом на 17:00, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За їхніми даними, загиблих та поранених не має.

«Найбільшу активність противник проявляє в районі населених пунктів Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Троїцьке, Водяне, Широкине, Лебединське, де застосовуючи вогонь артилерії та мінометів, намагався витіснити українські підрозділи із зайнятих позицій», – повідомляє штаб.

В угрупованні «ЛНР» та «ДНР» ще не інформували про бойові дії 2 травня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».