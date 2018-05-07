Рятувальники продовжують контролювати ситуацію в Балаклії – ДСНС

Рятувальники продовжують контролювати ситуація в Балаклії Харківської області, де 3 травня сталася пожежа на території арсеналу. Про повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 годину 7 травня ситуація контрольована. Пішими патрулями здійснюється обстеження території. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 43 людини та 10 одиниць техніки», – заявили в ДСНС.

О 13:40 3 травня біля Балаклії на Харківщині сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної пожежі. Особовий склад, який залучали до робіт із розмінування, евакуювали. Займання розслідують як недбале ставлення до військової служби.

У березні 2017 року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.