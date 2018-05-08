Прокуратура: учасницю нападу на бійця АТО взяли під варту

Прокуратура Києва повідомляє, що суд вирішив взяти під варту 25-річну жінку, підозрюваному в тому, що вона разом з іншими особами вчинила напад на учасника АТО у Києві на Подолі 2 травня 2018 року.

Згідно з ухвалою, підозрювана перебуватиме під вартою до 5 червня 2018 року. Їй інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень».

Напередодні у Генпрокуратурі повідомили про оголошення підозри одній з учасниць нападу.

А прокуратура Києва повідомляла, що ще одному учаснику нападу на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Іващенка (також відомого за псевдо «Івіч», «Вербич») повідомили про підозру заочно. Йдеться про 23-річного росіянина, який виїхав до Польщі, заявили в прокуратурі. Його підозрюють за статтями «хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень» і «розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб».

Увечері 2 травня поліція Києва повідомила, що на Подолі в Києві невідомі напали на чоловіка, 1989 року народження, його доправили до відділення хірургії обласної клінічної лікарні. У поліції не уточнювали особу потерпілого, проте у соцмережах повідомили, що нападу зазнав Дмитро Іващенко, колишній захисник Донецького аеропорту.

6 травня СБУ повідомила про затримання в Харкові групи молодих людей, які можуть бути причетними до побиття учасника антитерористичної операції Іващенка. За даними спецслужби, організатором нападу є громадянин Росії, який залишив Україну 4 травня і переховується в Польщі.

Радіо Свобода влітку 2015 року записала інтерв’ю із Дмитром Іващенком, командиром 3 роти 5 окремого батальйону ДУК ПС.