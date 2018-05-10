На Донеччині обстріляли місто Південне – ДСНС

Місто Південне на Донеччині обстріляли, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, 10 травня унаслідок влучання вибухонебезпечного предмету був пошкоджений житловий будинок на вулиці 8 березня. Відомство не має інформації про загиблих та постраждалих.

Крім того, у Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили інформацію про обстріл селища Миронівське Бахмутського району Донеччини. Рятувальники повідомили, що унаслідок обстрілу, який трапився увечері 8 травня, пошкоджені чотири будинки, а не три.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.