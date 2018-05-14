У Держдумі пропонують кримінальне покарання за виконання санкцій проти Росії

У Державну думу Росії внесли законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність і терміни ув’язнення за виконання антиросійських санкцій і за «умисні дії, які призвели до запровадження санкцій проти Росії». Документ опублікований у базі даних нижньої палати парламенту.

Автори поправок – голови обох палат російського парламенту В’ячеслав Володін і Валентина Матвієнко, а також лідери всіх чотирьох фракцій Держдуми.

Законопроект передбачає штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до трьох років за надання іноземним державам відомостей або рекомендацій, які можуть спровокувати їх на нові санкції. Також пропонується ввести до Кримінального кодексу статтю за відмову від угод з росіянами на підставі виконання санкцій іноземних держав. За таке порушення, автори поправок пропонують штрафувати на суму до 600 тисяч рублів, засуджувати до примусових робіт на термін до чотирьох років, або обмежувати чи позбавляти волі на такий же термін.

Минулого тижня голова Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що уряд Росії і Верховний суд вже дали позитивні відгуки на цей законопроект. Перше читання документа має пройти 17 травня.

Опозиціонер Дмитро Гудков заявив, що цей документ «робить боротьбу з корупцією кримінальним злочином».

6 квітня Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій кількох великих російських бізнесменів, у тому числі Олега Дерипаску і Віктора Вексельберга, а також підприємства, що їм належать. Це привело до падіння курсу рубля і котирувань на Московській біржі, а також різкого падіння акцій компанії Дерипаски «Русал» на світових біржах.

Після цього в Держдуму Росії був внесений законопроект, який передбачає відповідь на нові санкції США.

Рада Європейського союзу 12 березня продовжила ще на півроку санкції, впроваджені ЄС проти Росії через загрозу суверенітетові України. Санкції, що стосуються 150 осіб та 38 організацій, діятимуть до 15 вересня 2018 року. Обмежувальні заходи були впроваджені у березні 2014 року як реакція Європейського союзу на кризу в Україні.

У відповідь на кризу в Україні ЄС впровадив й низку інших санкцій, а саме: економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які є чинними до 31 липня 2018 року; обмежувальні заходи, що діють на території Криму та Севастополя у відповідь на незаконну анексію Росією півострова. Вони чинні до 23 червня 2018 року.

Схожі санкції запровадили також США й інші країни «Групи семи» і деякі інші держави.