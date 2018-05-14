На Київщині депутат підробив документи і самопроголосив себе в.о. голови селищної ради – прокуратура

На Київщині повідомили про підозру депутату Коцюбинської селищної ради, який, підробивши офіційні документи і гербову печатку, самопроголосив себе виконувачем обов’язки голови Коцюбинської селищної ради, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За даними слідства, цей депутат, підробив і підписав рішення Коцюбинської селищної ради, відповідно до якого його обрано секретарем.

«Згодом зловмисник як в.о. секретаря Коцюбинської селищної ради, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо дострокового припинення повноважень чинного селищного голови та підписав його. Продовжуючи свій злочинний умисел…цей депутат використав завідомо підробленні рішення Коцюбинської селищної ради, подавши їх до відділу державної реєстрації…», – написав Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

У ГПУ зазначають, що депутат, щоб завірити підроблені документи, звернувся до Коцюбинського селищного голови про отримання гербової печатки, проте йому відмовили.

«Використовуючи підроблену гербову печатку, зловмисник таким чином затвердив підроблені документи щодо рішення Коцюбинської селищної ради про дострокове припинення повноважень Коцюбинського селищного голови та про виконання обов’язків Коцюбинського селищного голови», – повідомляють у прокуратурі.

Коцюбинське – селище з населенням близько 15 тисяч жителів розташоване поблизу Києва.