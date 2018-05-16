Кремлівські агенти інформаційної війни. Хто в Україні бореться з пропагандою – ранковий ефір Радіо Свобода

Сутички в Газі. Чи зупинить ООН кровопролиття між ізраїльтянами і палестинцями?

Інформаційна війна. Як Україна захищає свій медіапростір від кремлівської пропаганди?

Транспорт дорожчає вдвічі. Де межа обґрунтованих тарифів?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: політолог-міжнародник Віра Константинова, заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков; політолог і політтехнолог Олександр Курбан, інформаційний волонтер Олег Єрмохін; експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук та міський голова Дніпра Борис Філатов.