ЄС зміцнюватиме зв’язки із Західними Балканами на першому за 15 років саміті

Лідери Західних Балкан і Європейського союзу 17 травня зустрічаються в столиці Болгарії, Софії на першому за 15 років саміті.

Зустріч зосереджуватиметься не на прагненні шести країн регіону, які не є членами ЄС (Сербії, Боснії, Чорногорії, Косова, Македонії й Албанії), вступити до Євросоюзу, а на більшій їх інтеграції з блоком, заявляють європейські представники.

«Ми хочемо продемонструвати, що турбуємося про соціально-економічний розвиток регіону. Інвестування в інфраструктурні й людські зв'язки із Західними Балканами є найкращим інтересом ЄС, і це буде метою нашого саміту», – сказав на зустрічі лідерів ЄС 16 травня президент Європейської ради Дональд Туск.

За його словами, ЄС має переконати балканських лідерів, що Європейський союз залишається найкращим «геостратегічним вибором».

«Я переконаний, що ЄС є єдиним партнером, який справді дбає про стабільність усього регіону і процвітаюче майбутнє для його народів – на відміну від розгляду його як геополітичної гри в шахи, в якій люди – пішаки», – написав Туск писав у листі лідерам ЄС, натякаючи на конкуренцію ЄС із Росією за вплив у регіоні.

Очікується, що під час саміту ЄС підтвердить свої зобов’язання інвестувати в інфраструктуру, щоб збільшити зв’язок із Західними Балканами.

У березні помічник державного секретаря США з європейських та євразійських питань Весс Мітчелл заявив про збільшення «деструктивної ролі Москви» на Балканах, чим Росія підриває демократію в регіоні.

Перед цим головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті попередив, що Балкани стикаються зі зростанням як прихованого, так і відкритого тиску з боку Росії, і що Вашингтону й НАТО треба зробити все, щоб не допустити дестабілізації регіону.

Росія, як і раніше, має сильні військові і культурні зв’язки з Сербією і виступала минулого року проти вступу Чорногорії в НАТО.

Чорногорська влада також заявляла, що російські спецслужби організували спробу перевороту в країні 2016 року напередодні вступу в НАТО. Кремль ці заяви відкидав.