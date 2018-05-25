Вбивство депутата в Черкасах: поліція проводить обшуки у підозрюваного

Поліція проводить обшуки за місцем проживання затриманого, якого підозрюють у вчиненні ввечері 24 травня стрілянини у Черкасах.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, наразі затриманий перебуває у лікарні під конвоєм.

Ввечері 24 травня в Черкасах сталася стрілянина, внаслідок якої загинув представник всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», депутат Черкаської облради Сергій Гура. У прокуратурі повідомили, що депутат і чоловік, який ввечері 24 травня стріляв у нього, були знайомими.

За даними слідства, близько 18:00 24 травня у центрі міста Черкаси в приміщенні громадської організації між депутатом Сергієм Гурою і його знайомим, 48-річним місцевим жителем, стався конфлікт, у ході якого останній здійснив декілька пострілів у депутата, після цього чоловік забарикадувався в цьому приміщенні. Депутат від вогнепальних поранень загинув.

У прокуратурі зазначають, що поліцейські провели штурм приміщення, під час якого 48-річного чоловіка затримали і доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці додають, що на місці стрілянини вилучили пістолет, набої, гільзи, два корпуси від гранат із запалами та ні, які відправлять на експертизу.

Правоохоронці проводять розслідування за статтями Кримінального кодексу України – «умисне вбивство» і «захоплення заручників».