Російський мільярдер Абрамович отримав громадянство Ізраїлю – ЗМІ

Російський мільярдер, власник англійського футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович репатріювався в Ізраїль, пише видання «Ісраель а-Йом». Інший портал – NEWSru.co.il – зазначає, що бізнесмен отримав документи громадянина цієї країни.

Водночас журналісти сумніваються, чи отримав Абрамович ізраїльський паспорт («даркон»). Одне з джерел NEWSru каже, що бізнесмен має всі документи, включно з паспортом. ЗМІ пояснює, що подібна процедура зазвичай не практикується, але допустима, оскільки після ухвалення «закону про даркони» новий репатріант може отримати паспорт відразу після того, як стає громадянином Ізраїлю.

20 травня ЗМІ писали, що в Абрамовича закінчилася британська віза. На той час бізнесмен нібито очікував на нову.

Журнал Forbes ставить Абрамовича на 140 місце в рейтингу найбагатших людей світу. Його остатки оцінюють у 10,8 мільярда доларів.

Деякі британські посадовці закликали запровадити санкції проти заможних росіян, які живуть у Великій Британії. Це сталося після отруєння колишнього російського подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Наразі обох Скрипалів виписали з лікарні.