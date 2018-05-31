Суд отримав клопотання про запобіжний захід підозрюваному у справі Бабченка

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка розгляне Шевченківський суд Києва. Відповідне оголошення розміщене на сторінці суду у Facebook.

«На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Германа Бориса Львовича, … підозрюваного в організації готування до терористичного акту, тобто до застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини», – йдеться в повідомленні.

Дати і часу розгляду клопотання не вказано.

Увечері 29 травня поліція заявила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

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30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Низка міжнародних організацій розкритикувала інсценування вбивства Бабченка. Зокрема, базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ) заявив, що інсценуванням убивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка український уряд «підірвав довіру до себе». З подібними заявами виступили в ОБСЄ та організації «Репортери без кордонів».