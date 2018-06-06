Азербайджан: суд підтвердив заборону сайту місцевої служби Радіо Свобода

Медіакорпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода різко розкритикувала рішення Верховного суду Азербайджану, який 4 червня вирішив підтримати урядову заборону сайту Азербайджанської служби Радіо Свобода.

Рішення суду Радіо Свобода називає рішення «грубим використанням державної влади для придушення незалежних ЗМІ».

У своїй заяві корпорація вказує, що продовжить використовувати всі законні шляхи, щоб оскаржити це рішення.

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«У 2014 році, коли влада Азербайджану закрила наше бюро в Баку, не беручи до уваги законодавчі норми, ми усвідомили, що, як і інші незалежні ЗМІ, перебуваємо під загрозою. Нова постанова Верховного суду Азербайджану підтверджує це», – сказав президент Радіо Свобода Том Кент.

Рішення Верховного суду не може бути оскаржене всередині країни.

Azadliq.org був заблокований у березні 2017 року за ініціативи генерального прокурора Азербайджану, який заявив, що сайт є «загрозою національній безпеці».

Два клопотання Радіо Свобода щодо зняття заборони були відкинуті, незважаючи на те, що влада Азербайджану в кожному разі не змогла надати судові докази на підтвердження своїх звинувачень, йдеться в заяві.

Заборона, запроваджена під час президентських виборів в Азербайджані, викликала критику міжнародних правозахисних організацій. Комітет із захисту журналістів в заяві від 6 квітня висловив думку, що «влада Азербайджану очистила політичний ландшафт своєї країни практично від усіх способів вираження інакомислення».

Ухвалене цього тижня рішення Верховного суду торкнулося також сайтів інших неурядових ЗМІ, в тому числі опозиційної газети «Азадлиґ», «Мейдан ТВ» і дві програми інтернет-телебачення.