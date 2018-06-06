Рада безпеки ООН засудила порушення режиму тиші на Донбасі

Рада безпеки ООН ухвалила заяву із засудженням порушень режиму припинення вогню у зоні конфлікту на сході України, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, документ підготували Німеччина і Франція, а підтримали усі 15 членів Ради безпеки, включно з Росією, яка раніше активно користувалась своїм правом вето. Таким чином, це – перше рішення Ради безпеки щодо врегулювання конфлікту на сході України з початку 2017-го.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.