Четверо українських військових поранені на Донбасі 7 червня – штаб

Четверо українських військових поранені на Донбасі під час боїв 7 червня, повідомив штаб української воєнної Операції об'єднаних сил на сході країни. Їх шпиталізували.

За даними розвідки, минулої доби загинув один сепаратист, ще двоє отримали поранення.

Штаб інформує, що упродовж 7 червня підтримувані Росією бойовики 37 разів порушували режим припинення вогню.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.