Один український військовий поранений 9 червня на Донбасі – штаб

Один український військовий поранений 9 червня на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил у регіоні.

У штабі заявляють, що підтримувані Росією бойовики впродовж поточної доби 10 разів порушували режим припинення вогню.

«Стрілецька зброя та гранатомети застосовувалися в районах населених пунктів Новозванівка, Кримське, Мар’їнка, Піски, Опитне та Гнутове. Вогонь зі 120-мм мінометів відкривався по захисниках Новотошківського, що на Луганщині, та Новоселівки Другої на донецькому напрямку. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь», – зазначають військові.

В угрупованні «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 9 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.