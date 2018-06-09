На Донбасі 8 червня поранені шість українських військових – штаб

Шестеро українських військових були поранені упродовж доби 8 червня у зоні збройного конфлікту на сході України, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню, з них дев’ять разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

«Інтенсивні бойові дії тривали на Луганському та Маріупільському напрямках», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ДНР» поки що не наводять даних про обстріли минулої доби, але 8 червня бойовики звинувачували українських військових у мінометному обстрілі західної околиці Горлівки.

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Інформація від контрольованих Росією адміністрацій у Луганську наразі недоступна.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

6 червня Рада безпеки ООН ухвалила заяву із засудженням порушень режиму припинення вогню у зоні конфлікту на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.