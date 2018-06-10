Депутата, який напередодні постраждав під час аварії літака в Польщі, виписали з лікарні – ЗМІ

Народний депутат від «Радикальної партії» Юрій Чижмарь, який напередодні постраждав в аварії легкомоторного літака в Польщі, уже виписаний з лікарні, ще одну особу переведено з ряшівського шпиталю до шпиталю в населеному пункті Рудна Мала. Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк, передає агентство Укрінформ.

Загалом на борту легкомоторного літака Сessna, який зазнав аварії поблизу аеропорту «Ясьонка» в Ряшеві (південний схід Польщі), перебували три людини.

За словами генконсула, поліція хоче допитати всіх учасників авіапригоди, після чого вони зможуть виїхати з Польщі.

Речниця поліції Підкарпатського воєводства Марта Табаш-Ригель повідомила Укрінформу, що, за попередніми оцінками поліції, літак упав через різке зниження обертів двигуна, повітряне судно не долетіло до злітної смуги 200 метрів.

Вона підтвердила, що на борту Сessna було троє чоловіків віком 44, 48 і 30 років. За її словами, вони отримали незначні травми і їх життю нічого не загрожує.

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Про аварію легкомоторного літака у Польщі, на борту якого перебував депутат Юрій Чижмарь, 9 червня повідомив його однопартієць Ігор Мосійчук у Facebook.

За даними Держприкордонслужби України, аварія літака RV-10 з реєстраційним номером UR-PMAV сталася під час перельоту зі Львова до Ряшева.