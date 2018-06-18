Недопуск Денісової до політв’язнів може свідчити про погіршення їхнього здоров’я – Геращенко

Недопуск українського омбудсмана до ув’язнених у Росії громадян України може свідчити про погіршення їхнього стану здоров’я та психологічного тиску на них, написала у Facebook віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко, яка входить від України у гуманітарну підгрупу на переговорах у Мінську.

«Сьогодні має відбутися зустріч Людмили Денісової з її російською візаві Тетяною Москальковою. Українська обмудсвумен поставить питання недотримання російською стороною домовленостей президентів про доступ уповноважених до затриманих. У цій історії – вся сучасна політична Росія. Брехня, приниження, недопуск, жорстокість, відсутність прав людини», – зазначила Геращенко.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила 18 червня, що адміністрація СІЗО в Москві не дозволила їй зустрітися із засудженим українцем Романом Сущенком. 15 червня Денісова поїхала в колонію до Олега Сенцова, але її не пустили. Згодом українського омбудсмана також не пустили до Миколи Карпюка.

Раніше в червні під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах. 13 червня Денісова вирушила до Росії. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.