У Києві утримуватимуться метеорологічні умови, що сприяють забрудненню повітря – КМДА

До 22 червня в Києві утримуватимуться метеорологічні умови, що сприяють забрудненню повітря, повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

У мерії зазначили, що такі умови спостерігаються в столиці з 18 червня.

У КМДА з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського інформують, що протягом 18-19 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 4-5 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) у районах площ Бессарабської та Деміївської, проспектів Оболонського та Перемоги, вулиць Довженка, Попудренка.

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Згідно з повідомленням, рівень забруднення формальдегідом досяг 5-7 середньодобових ГДК у районах площ Бессарабської, Деміївської, проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Лесі Українки та вулиць Довженка й Каунаської.

За даними Укргідрометцентру, станом на 15:00 19 червня рівень температури повітря в Києві становив 22 градуси. Синоптики прогнозують, що 20 червня температура прогріється до 27-29 градусів, а 21 і 22 червня – до 29-31 градуса.