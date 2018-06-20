У харківській мерії поштовхалися та розпилили сльозогінний газ

Представники муніципальної охорони зранку 20 червня поштовхалися із активістами, які намагалися пройти на пленарне засідання Харківської міської ради. У ході сутички хтось у натовпі застосовував сльозогінний газ та палив фаєри.

Активісти спочатку провели пікет біля будівлі мерії. Вони вимагали від влади забезпечити допуск усіх охочих на сесію міськради. Після мітингу люди спробували пройти до зали засідань. У коридорах міськради виникла штовханина між ними та муніципальною охороною.

Сльозогінний газ та дим від фаєрів поширився на поверхи будівлі. При цьому харківський міський голова Геннадій Кернес розпочав засідання міськради, яка наразі триває.

Біля будівлі мерії чергують пожежні машини та карети швидкої допомоги.