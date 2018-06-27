Активісти вимагають не продовжувати ліцензію телеканалу «Інтер»

Під будівлею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України 27 червня активісти вимагали не продовжувати ліцензію телеканалу «Інтер».

«Ми вимагаємо від Нацради, щоб вони не продовжували ліцензію телеканалу «Інтер», здійснили об'єктивну перевірку і нарешті оприлюднили результати моніторингу ефіру за 9 травня», – заявив керівник штабу всеукраїнської мережі «Вільні люди» Дмитро Жмайло.

Активісти також вимагали, щоб «Інтер» припинив транслювати чемпіонат світу з футболу, який приймає Росія.

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9 травня націоналістичні організації пікетували будівлю телеканалу «Інтер» в Києві, звинувачуючи телеканал в антиукраїнській позиції. Пікетувальники обклеїли будівлю телеканалу наліпками з написами «Інтер» буде наш» і «Зробимо «Інтер» українським».

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Біля будівлі запалювали димові шашки. Обурення протестувальників викликав концерт до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, показаний телеканалом, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити перейменування вулиць в Україні іменами фашистських злочинців».