SaveOlegSentsov: кияни передали листи очільникам Франції та Німеччини

У Києві 1 липня громадські активісти провели акцію на підтримку Олега Сенцова та інших українців-політв’язнів, які перебувають у місцях позбавлення волі у Росії та в анексованому нею Криму. Її ініціювали учасники Революції гідності – активісти організації «Автомайдан» та ветерани бойових дій на сході України.

Після мітингу на майдані Незалежності його учасники пройшли до посольств Франції та Німеччини, де передали звернення до президента Емманюеля Макрона та канцлера Ангели Меркель – сприяти у звільненні українських політв’язнів Росії. Ходу супроводжували понад десяток автомобілів «Автомайдану».

Як повідомив Радіо Свобода координатор київської акції, один із засновників «Автомайдану», а нині офіцер Збройних сил України Ярослав Гончар, завданням було – привернути увагу українців та міжнародної спільноти до долі ув’язнених Росією українців і через громадський тиск «знизу» змусити політиків діяти, щоб Кремль звільнив громадян України, яких незаконно засудили та утримують у Росії та в анексованому нею Криму.

«Суспільство має тиснути на своїх політиків, на тих, хто має важелі впливу на президента Росії Володимира Путіна, на офіційну Москву, щоб росіяни звільнили незаконно утримуваних українців. Ми будемо проводити подібні акції щодня у Києві та інших містах України, за підтримки громадських активістів, наших друзів та українців у цілому світі, аж доки Олег Сенцов та інші бранці Кремля не повернуться додому в Україну», – наголосив Гончар.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у виступі на акції «Разом з Олегом» повідомив, що невдовзі канцлер ФРН Меркель та президент Франції Макрон «можуть зустрітися з очільником Росії Володимиром Путіним під час фінальних ігор чемпіонату світу з футболу у Росії». Тож варто нагадати їм – як лідерам країн Нормандської четвірки – про ув’язнених у Росії та в анексованому Криму громадян України, зазначив Чубаров.

Цілий час, допоки відбувалась акція у середмісті Києва, з однієї з машин «Автомайдану» транслювали кадри з подібних акцій, які відбулися в інших містах України та в інших державах – серед іншого, це Литва, Велика Британія, США, Ірландія, Франція.

Серед тих, хто заявив про підтримку, і представники ​Військово-морських сил України.

Напередодні учасники Революції гідності та учасники бойових дій на сході України звернулися ​до українців світу: підтримати акції на захист громадян України, які перебувають під арештом у Росії та в анексованому Росією Криму.

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 людей.

