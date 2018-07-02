Суд у Нідерландах провів слухання через намагання «Газпрому» ухилитися від виплат – «Нафтогаз»

Суд у Нідерландах 29 червня провів слухання щодо намагань російського «Газпрому» ухилитися від виплат Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу в транзитній справі, повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Українська компанія очікує, що суд вимагатиме від «Газпрому» виконати раніше видані розпорядження голландських виконавчих органів і надати інформацію про свої активи в Нідерландах. Згідно з повідомленням, суд має ухвалити рішення до 13 липня.

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30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

5 червня «Нафтогаз» повідомив, що суд заарештував активи «Газпрому» в Нідерландах. Українська компанія зазначає, що згодом активи російського підприємства заарештували у Великій Британії та Швейцарії.

Стокгольмський арбітраж у лютому повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.