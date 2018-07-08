Втрат серед українських військових на Донбасі за добу немає – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що у зоні конфлікту на Донбасі за добу станом на ранок 8 липня втрат серед українських військових не було.

Водночас, за даними штабу, обстріли українських позицій тривали майже по всій лінії зіткнення. Всього вони нарахували 13 випадків порушення режиму тиші.

Представники угруповання «ЛНР» наразі не розміщували ранкових зведень за добу на своїх інформаційних ресурсах. Сайти угруповання «ДНР» станом на зараз недоступні.

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Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.