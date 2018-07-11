Столтенберґ відповів на критику Трампа: наша сила – в єдності

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що, попри розбіжності з деяких питань, члени альянсу мають зберігати єдність. Так він у відповідь на критику президента США Дональда Трампа щодо співпраці Німеччини і Росії в питанні будівництва газопроводу «Північний потік-2».

«НАТО – це альянс 29 країн, і між ними є відмінності, різні погляди і розбіжності, і газова угода між Росією й Німеччиною (Північний потік-2 – ред.) є таким питанням, щодо якого є розбіжності. Але сила НАТО полягає у тому, що, попри ці відмінності, ми всі готові об’єднатися, щоб захистити один одного, бо ми розуміємо, що разом сильніші, ніж окремо. Думаю, що дві світові війни і Холодна війна навчили нас тому, що разом ми міцніші», – сказав Столтенберґ на робочому сніданку з американським президентом перед початком саміту НАТО.

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При цьому генсекретар НАТО заявив, що і «в епоху Холодної війни країни НАТО вели торгівлю з Росією».

Як передає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, при цьому Трамп виступив із критикою Німеччини щодо будівництва газопроводу. Він заявив, що через це Берлін потрапляє під контроль Москви.

«Маю сказати і вважаю це прикрим, що Німеччина має величезні угоди по нафті і газу з Росією, і ми маємо захищати її від Росії, а Німеччина йде і платить мільярди й мільярди доларів на рік Росії. Отже, ми (США) захищаємо Німеччину, захищаємо Францію, захищаємо всі ці країни, а багато країн укладають угоди з Росією по газопроводах і платять Росії мільярди доларів», – сказав Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Він вкотре наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону з боку країн-членів НАТО і, зокрема, Німеччини. За словами Трампа, такі витрати мають підвищитися «миттєво», а не за кілька років.

Трамп неодноразово вимагав від союзників довести військові витрати до 2% від ВВП, як це наказують правила НАТО. У червні він пригрозив членам Північноатлантичного альянсу «змінами», розкритикувавши, зокрема, владу Німеччини за те, що вона витрачає на військові потреби лише один відсоток ВВП проти 4% від ВВП у США.

Саміт НАТО буде проходити в Брюсселі 11-12 липня. Його основними темами будуть «усунення вразливості на кордоні країн-союзниць із Росією», в першу чергу в країнах Балтії і Східної Європи, а також боротьба з тероризмом і план дій по міжнародній коаліції, яка бореться з екстремістськими організаціями в Іраку, Сирії та Афганістані. Однак Трамп, очевидно, спробує на ньому вирішити і ті розбіжності, які у нього вже кілька місяців існують з владою Німеччини і з канцлером Анґелою Меркель.

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У червні Трамп відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту G7 і раніше поїхав із саміту, а пізніше оголосив про запровадження мит на деякі товари з Європи, зокрема автомобілі, що експерти розцінили як початок «торгової війни» між США і ЄС.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні саміту заявив, що витрати альянсу в 2018 році все-таки підвищаться: вісім країн-учасниць збільшать свої відрахування до 2% в нинішньому році, а також країни Євросоюзу і Канада до 2024 року додадуть до бюджету НАТО додаткових 266 мільярдів доларів.

Після саміту НАТО Трамп поїде в Гельсінкі, де пройде його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Раніше Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін, з яким він зустрінеться 16 липня в Гельсінкі, може виявитися більш «простим співрозмовником», ніж європейські політики.