Прокуратура Києва оголосила підозру «спайдермену»

Прокуратура Києва оголосила про підозру 35-річному чоловікові, якого звинувачують у пограбуваннях кредитних установ у масках супергероїв.

«Так, із початку березня 2018 року Києві невідомою особою було скоєно ряд розбійних нападів на різні кредитні установи. Заходячи до приміщень, зловмисник одягав дитячі маскарадні маски «Людини-павука», «Бетмена», і погрожуючи предметом, схожим на ніж, вимагав надати усі гроші, які знаходилися у касі. Загальний розмір матеріальної шкоди, завданої вчиненими нападами, становить близько 32 тисяч гривень», – повідомляється на Facebook-сторінці відомства.

За даними прокуратури, зараз слідство ще триває, але вже встановило причетність затриманого до трьох таких нападів. Чоловікові інкримінують напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, поєднаний з проникненням у інше приміщення.

Зараз вирішується питання щодо запобіжного заходу.