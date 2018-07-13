Україна веде переговори з Туреччиною щодо спільного виробництва дронів – РНБО

Україна веде переговори з Туреччиною щодо постачання безпілотних апаратів, а також про подальше створення спільного центру для їхнього виготовлення, повідомляє Рада нацбезпеки і оборони на своєму сайті за результатами візиту до Стамбула першого заступника секретаря ради Олега Гладковського.

За даними РНБО, Гладковський відвідав там підприємство «Байкар Макіна», яке спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

«Сторони додатково вивчили можливість відкриття спільного центру розробки й виготовлення дронів зі вдосконаленими характеристиками, зокрема виробництво багатофункціонального безпілотного літального апарату HALE. Олег Гладковський наголосив, що вищезазначений багатофункціональний безпілотник може використовуватися не лише для потреб обох країн, але й для зовнішніх ринків. А відповідний центр може бути створений за участі підприємств державного концерну «Укроборонпром» в рамках авіаційного кластеру», – мовиться на сайті відомства.

Президент України Петро Порошенко 25 червня привітав свого турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на виборах і висловив намір розбудовувати українсько-турецьке стратегічне партнерство.

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Внаслідок конституційних змін, схвалених після референдуму 2017 року, Туреччина переходить від парламентської системи до президентської, надаючи президенту розширені повноваження.

Зміни, які дозволять Ердогану залишатися при владі до 2029 року, підтримали 51% учасників голосування. Вони наберуть чинності після виборів.