Парубій підписав закон щодо розгляду апеляційних скарг Вищим антикорупційним судом

Голова Верховної ради Андрій Парубій підписав закон про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів. Про це він повідомив у Twitter.

12 липня депутати внесли зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з схваленням закону «Про Вищий антикорупційний суд». Закон забороняє розгляд апеляційних скарг щодо корупційних справ, переданих Національним антикорупційним бюро, іншими судами, окрім апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня. У документ внесли поправку, яка забороняє суду приймати до розгляду апеляційні скарги на судові рішення, які ухвалені судами першої інстанції і не набули чинності.

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Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, це було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом. Західні партнери привітали схвалення закону про Вищий антикорупційний суд, але закликали Верховну Раду внести зміни, які б дозволяли цьому суду розглядати апеляції у поточних справах.

21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.