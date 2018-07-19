Синоптики обіцяють короткочасні грозові дощі

У більшості областей України 20 липня місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

«Температура повітря не зміниться, 23–28 градусів тепла, на Півдні та Сході до +30 градусів. У Києві насичене вологою повітря також завтра ділитиметься із столицею локальними дощами та грозами. Вдень +24 +26 градусів. Градусів побільшає з середини наступного тижня», – вказує фахівець.

Сайт Норвезького метеорологічного інституту теж вказує на високу ймовірність дощів у більшості регіонів України впродовж найближчих двох діб. На короткочасні опади норвезькі синоптики очікують у Києві, Львові, Харкові, Донецьку і Дніпрі, а от одеситам обіцяють лише хмарність.