ФБР оприлюднило документи з прослуховування екс-радника Трампа, підозрюваного у змові з Росією

Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило документи про прослуховування колишнього радника передвиборної кампанії президента Дональда Трампа – Картера Пейджа, підозрюваного у змові з Росією щодо втручання у президентські вибори в Сполучених Штатах 2016 року.

Документи на 412 сторінках, значна частина яких прихована цензурою відомства, стосуються Картера Пейджа і складаються, зокрема, з оригінального запиту ФБР 2016 року на отримання ордера для прослуховування.

Документи оприлюднили після того, як декілька новинних організацій подали позов про порушення закону про свободу інформації, щоб отримати їх.

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«У ФБР впевнені, що Пейдж став об’єктом цілеспрямованого вербування урядом Росії», – йдеться в оприлюднених документах. Після відцензурованого фрагмента пише: «вплинути на результат президентських виборів у 2016 році з порушенням кримінального кодексу США. Пан Пейдж – колишній радник із зовнішньої політики в штабі кандидата в президенти США».

Більш того, за даними ФБР, Пейдж до того моменту вже перебував у тісному контакті з вищим російським керівництвом, включаючи офіцерів розвідслужб і свідомо вів підпільну діяльність зі збору інформації.

«Дії Росії можуть координуватися з Пейджем і, можливо, іншими людьми, наближеними до Трампа. (...) Пейдж вступив у змову і співпрацю з російським урядом», – йдеться в розсекречених документах.

Сам Пейдж неодноразово відкидав звинувачення в роботі на Кремль, йому не висували ніяких обвинувачень у справі про ймовірне втручання Росії у вибори в США.

Картер Пейдж, колишній радник тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа, залишив команду у вересні 2016 року, ще до виборів, після появи повідомлень про його зустрічі з представниками Росії.

Прихильники президента США заявляють, що ФБР зловжило своїм правом на прослуховування. Але лідер демократичної меншості у Палаті представників США Ненсі Пелосі 21 липня заявила, що «ці документи дають чіткі докази координації Росії з Картером Пейджем…, щоб підірвати і незаконно вплинути на президентські вибори в США 2016 року».

3 липня комітет із розвідки Сенату Конгресу США схвалив висновок американських розвідувальних служб щодо втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року, заявивши, що пропагандистські зусилля Москви були значно ширшими, ніж досі вважалося.