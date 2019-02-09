Порошенко: «вибори 2019 року для Путіна – це генеральна битва за Україну»

Чинний президент України Петро Порошенко, якого ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти на виборах 2019 року, заявляє, що президент Росії Володимир Путін прагне повернути Україну під російський вплив, тому Росія намагається втрутитися в українські вибори, як це було, зокрема, у США і низці інших країн.



«Вибори 2019 року для Путіна – це як генеральна битва за Україну, яку він маніакально прагне повернути назад», – заявив Порошенко під час всеукраїнського громадського форуму «Відкритий діалог» в суботу в Києві.



За його словами, «план Путіна очевидний – знищити незалежну українську державу і демократію, позбавити українців права жити в мирі й безпеці».

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Начальник департаменту кіберполіції НПУ Сергій Демедюк напередодні повідомляв, що хакери, ймовірно, підконтрольні Росії, все частіше атакують сервери Центральної виборчої комісії України і комп’ютери її співробітників, намагаючись проникнути в електронні системи, щоб маніпулювати президентськими виборами, які заплановані на 31 березня 2019 року.

Україна вже була об’єктом масштабних кібератак. Починаючи з 2014 року, хакери атакували енергетичні, транспортні та банківські системи України. Шкідлива програма NotPetya вразила тисячі комп’ютерів не тільки в Україні, яка була головною мішенню атаки, але і у всьому світі.

Українські чиновники заявили, що за атаками стоять російські спецслужби.

У тому, що Росія здійснює організовані кібернапади, заявляють і деякі країни Заходу. Зокрема, США розслідують імовірне втручання Росії у вибори президента у 2016 році. Російська влада ймовірну причетність до таких кібератак відкидає.