Поліція заявляє, що зупинила сутичку під час візиту Порошенка в Івано-Франківськ

Поліція Івано-Франківська заявляє, що зупинила порушення громадського порядку під час заходу за участі президента Петра Порошенка.

«19 березня напередодні зустрічі громадян із президентом України, який перебуває з візитом на Прикарпатті, між двома групами осіб виникла суперечка, яка переросла у сутичку. Правоохоронці розмежували учасників конфлікту, припинивши правопорушення. Станом на 18:30 годину потерпілих немає», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що до них звернувся громадянин, який поскаржився на те, що під час конфліктної ситуації йому пошкодили мобільний пристрій.

Місцеве видання «Курс» повідомило, що сутички сталися, коли на мітинг, де мав виступати Порошенко, прийшли представники праворадикальних організацій «Національний корпус» і «Національні дружини». Вони кричали «Ганьба!» і вимагали в гучномовець покарати винних у корупції в оборонній сфері.

Поліція взяла пікетувальників у кільце і відтіснила від мітингу, повідомляє «Курс».

Праворадикали вже неодноразово влаштовували сутички і штовханину на акціях з вимогою до президента покарати винних у корупції в оборонній сфері. Зокрема, сутички були в Києві, Черкасах, Полтаві.

У нещодавно оприлюдненій доповіді Державного департаменту США щодо прав людини українські націоналістичні організації С14 і «Національний корпус» визнані «групами ненависті», які «вчиняли довільні затримання людей з очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювали напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

ЦВК з правоохоронцями перевіряють причетність «Нацдружин» та «Нацкорпусу» до заворушень

Гопники, тітушки, «нацдружинники» та загроза використання таких «союзників»

Винних у вуличному насиллі в Києві і Черкасах притягнуть до відповідальності – МВС

«Кожну копійку, вкрадену з бюджету, в зубах принесуть» – Порошенко