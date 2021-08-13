Підтверджень, що в Україні затримано саме членів Ндрангета в мене поки немає – дослідник мафії

У світі не так багато спеціалістів з калабрійської мафії – клану Ндрангета. Один з них – італійський вчений та письменник Антоніо Нікасо. Він викладає в Queens University (Канада) та багато років досліджує специфіку та особливості організованих злочинних угрупувань Італії та світу. У 2019 році в інтерв’ю Радіо Свобода професор сказав: «якщо злочинці вирішать, що їм буде зручніше в Україні – будуть вести справи тут». На початку серпня на Одещині правоохоронці затримали трьох можливих членів клану Ндрангета. Чи означає це, що південь України стане центром міжнародної злочинності з італійським корінням?

– Минулого разу коли я запитав вас про Ндрангету в Україні, ви сказали: «Якщо злочинці вирішать, що їм буде зручніше в Україні – будуть вести справи тут, якщо зручніше буде в Лондоні – перейдуть в Лондон». Кілька днів тому поблизу Одеси було заарештовано 3 можливих члена клану Ндрангета. Чи варто думати, що їм зараз в Україні зручно?

– Мені здається, що це так. Великі злочинні організації диверсифікують канали постачання наркотиків. Нові ринки збуту відкриваються по всьому світу, а Чорне море, а також південний Кавказ розглядається як перехрестя між Європою, центральною Азією і Близьким Сходом. Тут сходяться в одну точку різні маршрути і це робить регіон привабливим з точку зору доставки – героїн з Азії, кокаїн з Латинської Америки.

Ндрангета та багато інших злочинних угруповань не хочуть концентруватись на одному маршруті постачання, наприклад на порті Джоя-Тауро в Калабрії (Італія), або порті Роттердам, або якомусь порті в Іспанії. Вони хочуть диверсифікувати канали поставки – наркотики переправляють в контейнерах, але невеличкими партіями. Не кладуть тонну кокаїну в один вантаж, навпаки розділяють його. Наприклад, 60 кілограмів відправляють в Одесу, ще 60 кілограмів – в порт Галісії (Іспанія), ще 60 – в порт Роттердам, а ще 60 – в Калабрію. Нехай один вантаж перехоплять правоохоронці, але решта дійде до замовника. Ані Ндрангета, ані інша велика злочинна організація ніколи не складає всі яйця в одну корзину.

– Українські правоохоронці кажуть, що Україна використовується як транзитна країна для наркотрафіку до Євросоюзу. Наскільки це важливе джерело доходу для Ндрангети на сьогодні?

– Наразі торгівля наркотиками, перш за все кокаїном, це головне джерело доходу для цієї організації. Вони також отримують гроші від азартних ігор, в тому числі онлайн-казино і онлайн-ігор, але кокаїн залишається найважливішим джерелом доходу.

– У січні 2021 року в Італії розпочався великий суд над кланом Ндрангета. Як він проходить останнім часом? Чи є вже вироки для більш ніж 300 сотень підсудних?

– Ні, зараз це все тільки почалось. Я очікую довгий судовий процес, думаю, що не варто чекати будь-яких результатів до 2022 року. Це дуже важливий процес, але він буде тривати певний час. Там дійсно понад три сотні людей, проти яких висунуті різні обвинувачення. Також там багато свідків, яких всіх потрібно заслухати. Тому навіть якщо проводити по п’ять слухань на тиждень, процес буде тривати довго.

– Цікаво, що серед обвинувачених є політики і правоохоронці. Отже, судять не тільки власне членів клану, але також тих, хто їм допомагав у скоєнні злочинів.

Коли йдеться про злочинну організацію типу Ндрангети, то потрібно аналізувати саме їхню можливість створити «мережу довіри». Без таких стабільних відносин між членами групи злочинній організації буде дуже важко вижити.

Коли йдеться про мафію та подібні злочинні організації, то знову ж таки потрібно фокусуватись на тих зв’язках, які вони встановлюють в суспільстві. Головна ціль – це зв’язати злочинний світ зі звичайним суспільством. Такі зв’язки – хребет злочинних організацій, в тому числі Ндрангети.

Тому це нормально, що коли правоохоронці розслідують діяльність таких організацій, вони виявляють зв’язки із політиками та професіоналами. Те, що раніше мафіозі робили зброєю, тепер вони роблять корупцією.

– Наскільки я розумію, це велика вдача, що цей суд таки розпочався? В березні члена Ндрангети затримали в Домініканській республіці, близько тижня тому заарештували боса клану Доменіко Павільяніті. Чи ми можемо сказати, що це кінець Ндрангети?

– Ми послабимо злочинне угрупування, але звісно це не буде кінцем Ндрангети. Цей клан – глобальна загроза, а судовий процес стосується лише однієї родини та їхніх зв’язків у одній з п’яти провінцій Калабрії. Тоді як Ндрангета присутня по всьому світу. Тому на жаль судовий процес не буде її кінцем – потрібно більше, щоб припинити існування такої організації.

Нещодавно Інтерпол запустив міжнародну операцію I-CAN проти Ндрангети. В ній беруть участь дванадцять країн по всьому світу – Австралія, Аргентина, Бразилія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Німеччина, Сполучені Штати, Уругвай, Франція і Швейцарія. Арешти, про які ви кажете, зокрема затримання Павільяніті відбулись саме в рамках цієї операції.

– ЗМІ називають затриманого нещодавно в Іспанії Павільяніті «босом босів».

– Деякі медіа дійсно підписують його як «боса босів», але це тільки його прізвище. Він не є керівником всієї ієрархії. Ндрангета – міжнародна організація світового рівня, а Павільяніті – тільки бос сім’ї Павільяніті, яка знаходиться в Сан-Лоренцо, одному з регіонів Калабрії, та входить в Ндрангету.

– ЗМІ також повідомляли, що попереднього затриманого, члена клану, Марка Ферена Клода Биара, впізнали по татуюваннях, які він показав у власному YouTube шоу. Чи є у Ндрангети характерні татуювання, по яких можна впізнати членів клану? В тих, кого затримали в Україні, також є тату.

Ндрангета доволі давно відмовилась від таких татуювань, що могли б довести причетність тої чи іншої людини до клану. Сьогодні таке зберігається скоріш у японських Якудза чи російських «ворів-в-законі». У другій половині XIX – на початку XX сторіч в Італії проходило декілька судових процесів над членами Ндрангети – і тоді їхню причетність до клану доводили саме татуюваннями. Але сьогодні це неактуально.

Що стосується трьох затриманих в Україні – в мене немає інформації, щоб підтвердити, що вони справді є членами клану. Єдине, що сказав Інтерпол, це те, що поставками кокаїну можливо стояла Ндрангета. Але мова не йшла про конкретних людей, конкретних виконавців.

– Отже, чи ми можемо казати, що українські правоохоронці, як і їхні європейські колеги, працювали в рамках тої ж операції I-CAN?

– Україна не є частиною саме цієї операції, але міжнародна співпраця між правоохоронними структурами завжди є ключем до успіху і головним елементом його елементом. Вразити таку велику організацію як Ндрангета можна лише завдяки спільним зусиллям правоохоронців по всьому світу.

Це не перший раз, коли в Україні розкривають канали постачання кокаїну. В лютому 2021 року в порту Південний знайшли понад 30 кілограмів кокаїну, який сховали у контейнеру з автомобілями з Чилі. В травні 2021 понад 53 кілограми знайшли в бананах з Еквадору. Отже, ці 60 кілограмів, що знайшли зараз, це вже принаймні третій випадок за рік.