«Ми як у в’язниці»: Бердянськ напередодні зимових свят

«Без натяку на новорічні свята» – так жителі окупованого Бердянська, що розташоване на Азовському морі, описують атмосферу в місті зараз. Жителі порівнюють стан у місті з в’язницею і готуються до довготривалої «комендантської години», яку впроваджує з початку року окупаційна влада. Бердянці погодилися розповісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що зараз відбувається в окупованому місті та чи готуються жителі до новорічних святкувань. «Вулиці порожні» У Бердянську окупаційна влада не готується до свят. Місцеві жителі кажуть, що жодних натяків на наближення нового року в місті немає. Самі жителі спілкуються неохоче та просять не називати їхніх імен та прізвищ з міркувань безпеки.

Жодних заходів, крім «комендантської години»

«Якщо напередодні 9 травня та Дня захисту дітей в місті розгортали рекламну кампанію, всюди були їхні «привітання» та цитати від політичного керівництва окупантів, навіть проводилися свята, то зараз сітілайти порожні, обідрані, а жодних заходів, крім «комендантської години» на кілька днів, поки оголошено не було», – розповіла місцева жителька.



Нагадаємо, що 18 грудня Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні повідомив про наміри окупаційної влади запровадити кількаденну «комендантську годину» – з 30.12.2022 до 3.01.2023 року.



Проте дещо святкове в місті таки є. Окупаційна влада встановила ялинку на площі перед виконкомом, а біля міського Палацу культури – новорічний декор, який прикрашав бердянські вулиці минулого року. Втім, жителі кажуть, що звичної передсвяткової метушні в місті немає, вулиці порожні.

«Жодного натяку на новий рік і на якесь прикрашання. Ніяких білбордів з привітаннями «З Новим роком», не знаю, як там ввечері, вдень нічого не прикрашено в місті. Все тьмяне, сіре, ніякого свята», – запевнила одна зі співрозмовниць. «Місто без настрою» Також жителі окупації розповіли, які ціни в рублях на деякі товари, зокрема традиційні для новорічного столу продукти. За курсом, встановленим окупаційною владою в Бердянську, одна гривня дорівнює 1,25 рубля.

«На олів’є: яйця коштують 100 рублів (80 грн), майонез маленький – 65 рублів (52 грн), докторська ковбаса – від 180 рублів (144 грн), картопля – 30 рублів (24 грн). Цукерки шоколадні – 600 рублів за кг (480 грн), яблука – 87,5 рублів (70 грн), один ананас – 370 рублів (296 грн). Шампанське в супермаркеті – від 400 до 800 рублів (320-640 грн). Але якщо пошукати, можна знайти за 270 гривень в магазині. Який там новорічний стіл, тут хоча б на головне, на засоби гігієни вистачило. Гель для душу – 160 рублів (128 грн), дезодорант в супермаркеті, який вони відкрили, найдешевший – 195 рублів, це 156 гривень», – розповіла жителька окупованого міста.

Новорічну ялинку в Бердянську також можна придбати: сосна коштує від 500 гривень за метр. Облаштованих місць з продажу ялинок цього року в місті немає. Так само, як і новорічного настрою. Жителі зізнаються, що мало хто цього року купує ялинки, хіба що ті, в кого є діти.



«Якщо ми в тому році могли за 200 гривень ялинку купити, то зараз це 1000-1200 грн виходить», – розповів житель міста.



На платоспроможність бердянців також вплинуло безробіття, яке охопило місто після окупації, зазначають містяни.

Немає настрою, не хочеться відзначати, немає відчуття свята

«Цей новий рік абсолютно не схожий на попередні, він не такий. Всі люди кажуть: немає настрою, не хочеться відзначати, немає відчуття свята. Місто не прикрашене, грошей немає, адже більшість людей залишилась без роботи, за що ми будемо відзначати? Всі жаліються, що сім’ї розділені, діти роз’їхались, ніхто не може зібратися разом, щоб відзначити цей Новий рік», – зауважила місцева жителька.



«Це як відзначати Новий рік у в’язниці – в мене така аналогія, ти його там намагайся відзначити, а тобі захочеться? Так і тут, ми у в’язниці. Який Новий рік? Не хочеться випити шампанського, танцювати, всіх вітати, тому що ти розумієш, що ти можеш побажати, крім миру, якого немає, та визволення, на яке ми так чекаємо», – додав інший співрозмовник.



Втім, бердянські телеграм-канали, які лояльні до окупантів, транслюють привітання від російських міст та розповідають про новорічні свята, які влаштовують переважно для дітей у Бердянську. З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Бердянськ перебуває в російській окупації з 27 лютого.

Після окупації місто залишилося без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

До Бердянська не пропускають українську гуманітарну допомогу, немає «зелених» коридорів для евакуації.

Місцеві жителі виходили на мітинги та демонстрували свою патріотичну позицію , поки окупанти не почали розганяти активістів.