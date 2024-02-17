Влада РФ обіцяє «нові міста»  і дороги на Херсонщині. Що насправді будують в окупації?

Що Росія планує будувати у містах нині окупованої частини Херсонщини? Яку мету переслідують російські окупаційні чиновники, поширюючи заяви про «масштабні будівництва»? Чи вкладає Росія ресурси у розбудову військової логістики на окупованому півдні, і як цьому завадити? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російська окупаційна влада збирається побудувати у Скадовську простір для відпочинку. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олександр Дудка . За його словами, на новій локації планують проводити музичний фестиваль «Таврійські ігри».

. За його словами, на новій локації планують проводити музичний фестиваль «Таврійські ігри». Як пише «Центр журналістських розслідувань», проєкт будівництва на березі Чорного моря рекреаційного центру розроблений з претензією на створення цілого курортного містечка. Крім простору для відпочинку і розваг із концертними й спортивними майданчиками, там планують також побудувати санаторно-курортні комплекси та житлові квартали. Голова окупаційної адміністрації Скадовська каже, що «це буде практично нове місто, яке стане родзинкою Херсонської області».

Заява про начебто розбудову окупованих територій пролунала днями також від російського віцепрем'єра Марата Хуснулліна . За його словами, вже затверджений генеральний план окупованого Маріуполя на 20 років. Також розробляють генплан Генічеська, стверджує російський чиновник.

. За його словами, вже затверджений генеральний план окупованого Маріуполя на 20 років. Також розробляють генплан Генічеська, стверджує російський чиновник. Раніше призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо заявляв про намір побудувати нове місто на Арабатській стрілці на узбережжі Азовського моря. Після цього він та Хуснуллін прозвітували про начебто будівництво «урядового кварталу», яким насправді виявився медичний центр українського професора Козявкіна, що будувався до окупації.

«Прожекти за московські гроші»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський вважає, що заяви окупаційної влади про начебто розбудову міст на Херсонщині мають пропагандистський характер. Зокрема, на Арабатській стрілці масштабного будівництва досі не відбувається.

«Всі місцеві чудово знають, що там, де окупанти нібито планували будувати новий цей комплекс, нове містечко, там вже були корпуси, заморожене будівництво. І фактично вони там в готових корпусах зробили косметичний ремонт і показали, що це нібито нові об'єкти. Звичайно, що на місцеве населення це ніяк не спрацювало, але для аудиторії російської, можливо, якийсь ефект воно мало. Зараз є інформація, що там час від часу якісь роботи проводяться, але масштабного будівництва ми там не бачимо», – запевнив депутат.

Також плани на будівництво дозволяють окупаційним чиновникам освоювати бюджети, які на це виділяються, додав Соболевський.

«Вони там в Скадовську декларували, що там буде потужний порт, який буде працювати з тонажними судами, але цього всього не буде. Це виключно прожекти, які спрямовані на те, щоб відзвітуватися, показувати бурхливу діяльність, а по-друге, на засвоєння бюджету, який Москва виділяє на так звані нові регіони, якими вони називають наші, тимчасово окуповані території», – зауважив він.

«Незручне місце»

Депутат Генічеської міської ради Юліан Лучко розповів «Новинам Приазов’я», що ставиться скептично до планів окупантів, оскільки Арабатська стрілка – це дуже незручне місце для будівництва.

«Це тонка коса і під'їзди до неї взимку часто потрапляють під підтоплення. Все залежить від рівня води в Азовському морі і направлення вітру. Дуже часто дорога, яка веде до материкової України, переливається. Це, по-перше. По-друге, наскільки я зрозумів, потім з наступних повідомлень, що був вже побудований «урядовий квартал», так званий. Це виявилася клініка імені Казявкіна. Це є довгобуд на Арабатській стрілці. Дуже гарний комплекс, який був побудований вже на 90%, і який зараз окупаційна влада вже показує, як свої здобутки, що вона все це побудувала. Так що моя думка – це профанація і не більше», – каже депутат.



Він нагадав, що Арабатська стрілка – це ще рекреаційна зона, яка влітку приймала дуже багато відпочивальників. Але протягом двох останніх років туди ніхто не приїжджає, окрім солдатів РФ. У Скадовську також немає сенсу реалізовувати якісь масштабні проєкти, вважає депутат.

Вони хочуть показати, що вони не руйнують, а навпаки будують. По факту маємо зовсім протилежне

«Навіщо будувати місце поруч зі Скадовськом, якщо зі Скадовська виїхало багато мешканців. Вони хочуть показати, що вони не руйнують, а навпаки будують. На жаль, по факту маємо зовсім протилежне – тільки руйнація, ніякої відбудови. Це вони роблять більше для свого внутрішнього споживача. Я маю на увазі, що це транслюється на Росію і вони своїм мешканцям, перш за все, показують, як вони себе гарно ведуть на окупованій території», – каже Лучко.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Дороги для військових РФ»

Володимир Сальдо днями повідомив, що на 2024 рік запланований капітальний ремонт ділянок доріг Новотроїцьке – Чаплинка та Чаплинка – Армянськ. За словами окупаційного чиновника, коли ремонтні роботи будуть закінчені, з'явиться другий «зручний» маршрут з Херсонської області до Криму і назад. Загальна пропускна спроможність збільшиться вдвічі, заявив Сальдо.

Політолог із Херсону Володимир Молчанов вважає, що окупаційна влада планує ремонт доріг, оскільки розуміє – Чонгарський міст постійно перебуває під загрозою знищення.

«Вони зможуть це зробити, але це не означає, що в перспективі Україна не зможе порушувати ці комунікації. Вони (дороги) зараз дійсно в жахливому стані. Власне, і за часів нашого контролю там не надто жваво проходили ремонти в кримському напрямку. Хоча, з іншого боку, наприклад, Мелітопольська траса, Одеса-Маріуполь були переважно в проїзному стані. Тому ця дорога, яку зараз росіяни переважно використовують через Чонгарські мости, доволі проїзна», – розповів він.

Окупанти хочуть налагодити об'їзд через Перекопський перешийок, для чого їм потрібно буде відновити повністю ту дорогу, яка там зараз є – від Новотроїцька через Григорівку на Чаплинку, зазначив Молчанов.

«Стан цієї дороги між Григорівкою і Чаплинкою залишається в жахливому стані. Так саме ділянка дороги між Чаплинкою й Армянськом також непроїзна», – зауважив співрозмовник.

«Руйнувати мости»

Проблем із відновленням доріг зараз в окупантів немає, каже політолог. Крім того, для власної логістики вони можуть використовувати мости через канали – Північнокримського і сполученого каналу між ним та Каховською системою.

«Там є менші містки через такі вже другорядні канали. Тому треба буде звертати на це увагу. І в разі проведення таких робіт, знищувати передусім ці мостові переходи. Вони невеликі. Це не Антонівський і навіть не Чонгарський мости. Щодо Чонгарського мосту, то ми бачимо, що ворог в короткі терміни вміє відновлювати прольот цього мосту, причому в Джанкої виробляє конструкції. Вони набагато коротші, набагато простіші, ніж були на Антонівському мосту», – зауважив Молчанов.

«Знищувати запаси КАБів у Криму»

Логістичні шляхи між Кримом і Херсонщиною окупанти використовують, перш за все, для військових цілей, розповідає Молчанов. Тому, на його думку, важливо уражати, перш за все, такі ділянки на окупованому півострові.

Варто звернути увагу на гірський і передгірний Крим, де зосереджена основна частина російських військових запасів

«Там є багато на всіх дорогах місць, де, якщо пошкодити чи знищити ділянку, то її відновлення буде набагато витратнішим і довшим. Тому, я думаю, що варто звернути увагу, крім знищення Кримського мосту, на гірський і передгірний Крим, де зосереджена основна частина російських військових запасів, зокрема і Чорноморського флоту. Ці запаси вони використовують постійно при бомбардуванні так званими КАБами, саме там ці запаси бомб зберігаються – в районі Севастополя. Тому порушувати логістику в районі Сімферополя, Севастополя, Карасубазар (Білогірська) доволі нескладно з погляду влучань і довготривалих наслідків», – зазначив політолог.

«Пропагандистська бульбашка»

Військовослужбовець ЗСУ, політичний консультант Олександр Антонюк вважає, що Росія, яка не розвиває свої власні території, тим паче не буде вкладатися у розвиток окупованих регіонів.

«Жодна територія, яка перебуває під окупацією РФ, не набула ні економічного, ні соціального буму. Подивімось взагалі на інші регіони, які вже стало є визнаними територіями РФ, я маю на увазі ще після розпаду Радянського Союзу. Сказати, щоб вони там розвалися достатньо серйозно, не можна. За виключенням хіба що покращень, які відбуваються перед Чемпіонатом світу (Олімпіадою), як у Сочі», – нагадав він.

Крім того, окуповані території півдня перебувають у зоні ризику через бойові дії, зазначив політолог. Залучити інвестиції окупаційній владі навряд чи вдасться, вважає він.

РФ буде триматися за ті території до останнього

«Чи буде вкладатися в такі проєкти будь-який серйозний інвестор, навіть представник сусідніх країн, які входять в коаліцію підтримки РФ, в ті території, куди може завтра прилетіти, умовно, ракета, дрон, снаряд і рознести всі ті вкладення в пух і прах? Мені здається, що ті, хто рахує гроші, точно в це вкладатися не будуть. Висновок – це чергова інформаційно-пропагандистська бульбашка, яка просто окрім створення чергової бутафорії нічого не запропонує. Ми на це можемо дивитися дещо спокійно. Хоча, знову ж таки, оцінювати наміри і настрої, тому що поява таких пропагандистських відео нам дає сигнал, що РФ буде триматися за ті території до останнього», – зазначив експерт.