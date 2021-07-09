Замість Мендель: хто такий новий прессекретар Зеленського Сергій Никифоров?

Діана Делюрман

9 липня у Офісі президента офіційно представили нового речника Володимира Зеленського Сергія Никифорова. Хто він та на чому саме планує зосередитись як прессекретар голови держави?

Що відомо про Сергія Никифорова?

Сергій Никифоров у журналістиці вже 15 років. Кар’єру починав на міському телеканалі Кривого Рогу, потім був кореспондентом каналів «24» і «Перший національний».

Із 2011 року журналіст працював в українській службі « Euronews » у Франції.

До призначення речником президента Никифоров був телеведучим на каналі «Україна 24», що належить до медіахолдингу Ріната Ахметова.

За словами журналіста, команда телеканалу має великі амбіції. Втім, Никифорову довелось відмовитися від них на користь державної служби.

Що каже сам Никифоров про своє призначення?

Одним із головних завдань новопризначеного прессекретаря президента буде, як він зазначає сам, проведення регулярних брифінгів для ЗМІ. Їхня частота залежатиме від інформаційної картини.

Окрім того, він супроводжуватиме Володимира Зеленського на офіційних заходах та доноситиме позицію президента для журналістів.

Сам Никифоров вже зазначив, що «спробує не повторювати скандали Мендель».

Він також розповів, що, мешкаючи у Кривому Розі, інколи їздив у складі групи підтримки з командою КВК, в якій виступав свого часу Зеленський, і «побіжно перетинався з ним», однак, запевнив, що чинний президент, навряд чи пам'ятає це.

Як проходив конкурс на посаду речника президента?

Цього разу конкурс був не настільки публічним, як у 2019 році, коли Володимира Зеленського тільки-но обрали президентом.

Тоді Зеленський записав традиційне відеозвернення : пропонував подавати заяви всім охочим, хто знає три мови, має «певний досвід в журналістиці чи публічній сфері» та готовий працювати 24/7.

Після звільнення Мендель вимоги до кандидатів публічно не озвучували. Конкурс був закритим і « довгий список » претендентів громадськість також не бачила.

Однак антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповідав про намір «уточнити функціонал прессекретаря».

Два роки Юлії Мендель

Наприкінці квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає пост речниці президента. На своїй посаді вона запам’яталась низкою скандалів (зокрема, через численні непорозуміння із журналістами, до яких могла навіть застосувати фізичну силу).

Одним із найбільш гучних скандалів, пов’язаних з прессекретаркою президента став випадок, коли вона відштовхувала журналіста «Схем» Сергія Андрушка, не дозволивши йому таким чином поставити запитання Володимиру Зеленському.

Критики Юлії Мендель ставили під сумнів її професіоналізм. Усе через її різкі (а подекуди й недоречні) висловлювання:

про виявлений у Володимира Зеленського COVID-19 прессекретарка писала : «На жаль… Президент почувається добре»;

: «На жаль… Президент почувається добре»; стверджувал а , що «військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України»;

, що «військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України»; плутала Латвію і Литву, Торонто і Оттаву, Kiev і Kyiv;

Латвію і Литву, і Оттаву, і Kyiv; зазначала , що «українська російська мова – частина культурного розмаїття нашої країни»;

, що «українська російська мова – частина культурного розмаїття нашої країни»; критику своїх помилок назвала «абсолютним обсиром»;

«абсолютним обсиром»; стверджувала , що в Україні стабілізувалася гривня завдяки її твітам, які вона швидко опублікувала під час пресконференції президента;

, що в Україні стабілізувалася гривня завдяки її твітам, які вона швидко опублікувала під час пресконференції президента; почала вести програму «Погляд з Банкової з Юлією Мендель» на YouTube-каналі канал «Дом», перший випуск якої набрав 18 тисяч дизлайків.

Нині Юлія Мендель, ймовірно, буде працювати радницею голови Офісу президента Андрія Єрмака.