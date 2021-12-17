Влада Нью-Йорка вирішила відмовитися від споживання газу:

Міська влада Нью-Йорка проголосувала за заборону використання природного газу в нових будівлях у мегаполісі, намагаючись досягнути кращих екологічних стандартів. Це рішення багато хто називає епохальним, а критики вважають його непродуманим.

Мерія Нью-Йорка вирішила, що мегаполіс поступово перестане використовувати газ для обігріву будинків та інших потреб. Закон вступить у дію із 2023 року і спочатку правило «без газу» стосуватиметься будівель висотою до семи поверхів. До вищих споруд норма розпочне діяти із 2027 року.

Винятки влада американського мегаполіса зробила для лікарень та низки комерційних підприємств.

Також, у найближчій перспективі новий закон не чіпатиме старі будинки.

«Гігантський крок від викопного палива»

Автори законодавчої ініціативи ставку зробили на майбутнє. Так вважають активісти нью-йоркських громадських організацій, які виступали за запровадження заборони. Багато хто з них у день голосування за проектом зібрався на мітинг біля будівлі міської мерії.

«Сьогодні початок кінця газової промисловості в Нью-Йорку. Ми робимо гігантський крок від викопного палива та забруднення навколишнього середовища до чистої енергії та кращих робочих місць», – впевнений Піт Сікор активіст New York Communities for change.

Представник іншої громадської організації Food and Water Watch Ерік Уелтмен вважає, що рішення посилає потужний сигнал решті штатів.

«Нью-Йорк лідирує у відмові від викопного палива і це надихає громадськість в інших районах країни, де, як ми вважаємо, підуть за цим прикладом».

Утім, ця заборона, як побоюються деякі, може мати економічні наслідки для городян у майбутньому. Жителям нью-йоркських будинків, які використовують електрику, можливо, доведеться платити за опалення набагато більше, ніж тим, хто користується газом.

Хто проти?

Проти ініціативи виступали багато великих компаній нафтогазового сектору. Протестувати до мерії у день голосування прийшли представники профспілок працівників газових трубопроводів.

«Природний газ – найчистіша енергія, яка у нас є, – каже Марк Пеллі представник профспілки UA Local 1 Plumbers Union. - Як ви збираєтеся отримувати електрику за рахунок використання атомної енергії? Але атомні відходи – це жахливо».

Також член профспілки Plumbers Union, Вінсент Саламон, додає, що ініціатори заборони не думають про всі наслідки ініціативи: «Якщо ви хочете, щоб у вашому будинку була електрика, це не проблема, але не диктуйте іншим, щоб і в них так було. При цьому ви забираєте робочі місця у багатьох членів профспілки».

Будуть нові робочі місця

Прихильники заборони впевнені, що нові джерела електроенергії створять велику кількість нових робочих місць. Головними опонентами ініціативи активісти, такі як Піт Сікора, вважають не профспілки, а великі корпорації: «Протягом дебатів із цього питання сектор нерухомості лобісти компаній паливної індустрії протистояли рішенню. Допомогла позиція більшості мешканців Нью-Йорка».

Нью-Йорк – не перше американське місто, що зважилося на подібний крок. Досі найбільшим містом США, яке заборонило використання природного газу в новобудовах, був Сан-Хосе в Каліфорнії. Ухвалення такого рішення прихильники заборони тепер мають намір добиватися на рівні штату Нью-Йорк.

У Нью-Йорку проживає до 8, 5 мільйона людей. Місто відоме на весь світ своїми висотними спорудами.