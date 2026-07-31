«Загороджувальні загони» у 225-му ОШП? Скандал у ще одному «полку Сирського»

«Командири, увага. Стосовно «своїх» нагадую – ніяких своїх не існує. Існує саме по рації запит – «дозвіл на рух». Решта – це противник. Все, що рухається – це противник. Всі, хто біжить із позиції, дезертири – це теж противник».

Аудіо із таким текстом опублікувала фронтова журналістка Анна Калюжна у статті для видання «Тексти». Голос нагадує голос командира 225-го окремого штурмового полку Олега Ширяєва. Людина на записі, ймовірно, наказує командирам стріляти по українських бійцях, які самовільно полишають позиції.

За коментарем самого Ширяєва журналістці, це трапилось через те, що солдати армії РФ могли переодягатися в «мультикам», яким користуються і українські бійці.

Однак журналістці вдалося поспілкуватися із кількома десятками бійців 225-го ОШП, військовими суміжних і приданих підрозділів, а також рідними зниклих безвісти, які заявили, що це була систематична практика у полку.

Більше того, вони повідомили, що у цьому полку, як і у ще одному штурмовому – 425-му ОШП «Скеля» – командири били бійців, приковували їх наручниками до дерев, а також гнали на «мʼясні штурми».

225 ОШП, які і 425 ОШП «Скеля» – штурмовий полк Сухопутних військ, розгорнутий з ініціативи та за підтримки ексголовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За свідченнями журналістів і військових, саме ці полки поповнювалися особовим складом у пріоритетному порядку.

Після публікації статті «Українська правда» повідомила, посилаючись на співрозмовників у чотирьох штурмових «полках Сирського», що вони отримали розпорядження від нового головкома Михайла Драпатого призупинити поповнення людьми із 26 липня.

Пізніше у «Скелі» підтвердили «Інтерфаксу» та «Українській правді», що поповнення новобранцями полку поставили на паузу. Там зазначили, що вітають таку ініціативу та готові зі свого боку «всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі».

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