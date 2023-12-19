Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського. НАЖИВО

Президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі вирішив відповісти на запитання журналістів під час підсумкової пресконференції. Запросили представників майже 120-ти медіа: українських і закордонних.

Які запитання звучать?

Що на них відповідає Зеленський?

Які висновки можна зробити з того, що говорить президент України?

Дивимося трансляцію пресконференції НАЖИВО і обговорюємо із аналітиками в ефірі програми Свобода. Lіve: