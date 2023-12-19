Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського. НАЖИВО

Президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі вирішив відповісти на запитання журналістів під час підсумкової пресконференції. Запросили представників майже 120-ти медіа: українських і закордонних.
- Які запитання звучать?
- Що на них відповідає Зеленський?
- Які висновки можна зробити з того, що говорить президент України?
Дивимося трансляцію пресконференції НАЖИВО і обговорюємо із аналітиками в ефірі програми Свобода. Lіve:
- Підсумкову пресконференцію Володимир Зеленський вирішив дати на тлі відчутних проблем із стримуванням російської агресії, у зв'язку із браком боєприпасів, техніки і особового складу в ЗСУ, а також затримок із допомогою Заходу. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, а представники Республіканської партії у Конгресі США заблокували ухвалення пакету допомоги Україні і Ізраїлю.
- Згідно з останніми соціологічними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), рівень довіри до президента України знизився, у порівнянні з груднем 2022 року.
- «Так, наразі 62% довіряють президенту, а не довіряють – 18%. У грудні 2022 року 84% довіряли президенту, не довіряли – 5%. Відповідно, якщо баланс довіри-недовіри у грудні 2022 року для президента становив +80%, то зараз він становить +42%. Тобто, з одного боку, бачимо суттєве зниження, але, з іншого боку, він залишається однозначно позитивним із значним переважанням тих, хто довіряє президенту, порівняно з тими, хто йому не довіряє», – йдеться в опитуванні.
- При цьому, як заявляють автори дослідження, абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили – як і в грудні 2022 року, так і зараз 96% довіряють ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному (не довіряють – 4%).
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