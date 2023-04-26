Війська РФ просуваються у Бахмуті: попереду фінальний штурм?

Армія України продовжує утримувати ключові траси з Бахмута, а російські війська повільно, але продавлюють українську оборону всередині міста: DeepState констатує, що агресор, ймовірно, дійшов до перехрестя, в якому сходяться головні дороги, що йдуть до міста – з Часового Яру та Костянтинівки.
За висновками британської розвідки, у західних районах Бахмуту бої точаться на ближніх дистанціях. Проте українські командири продовжують особисто відвідувати позиції під Бахмутом – напередодні це був командувач Силами спецоперацій, бригадний генерал Віктор Хоренко.
У повідомленні ССО йдеться про те, що, незважаючи на масовані атаки та перевагу противника, оператори ССО України завдають РФ ударів на ключових ділянках та знищують її особовий склад. «ССО – це перевага якості над кількістю», – заявив Хоренко.
Командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський, який теж неодноразово відвідував Бахмут за час оборони, в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» сказав, що це місто не дає Росії збільшити фронт.
«Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках», – зазначив він.
Сирський констатує, що Бахмут – єдина ділянка фронту, де протягом так званого «великого наступу» Росія досягла хоч якогось прогресу.
Тим часом президент Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін 26 квітня провели телефонну розмову. Про це написав у своєму твіттері президент України та повідомило держтелебачення Китаю.
«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», – зазначив Зеленський.
Спікер Зеленського Сергій Никифоров додав, що лідери України та Китаю говорили майже годину.
Головні питання випуску:
Що означає вихід російських загарбників на перехрестя у західній частині Бахмуту?
Чого вартуватиме Росії фінальний штурм міста?
Яка поведінка Китаю в російсько-українській війні була б гарним результатом для Києва?