Війська РФ просуваються у Бахмуті: попереду фінальний штурм?

Армія України продовжує утримувати ключові траси з Бахмута, а російські війська повільно, але продавлюють українську оборону всередині міста: DeepState констатує, що агресор, ймовірно, дійшов до перехрестя, в якому сходяться головні дороги, що йдуть до міста – з Часового Яру та Костянтинівки.

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За висновками британської розвідки, у західних районах Бахмуту бої точаться на ближніх дистанціях. Проте українські командири продовжують особисто відвідувати позиції під Бахмутом – напередодні це був командувач Силами спецоперацій, бригадний генерал Віктор Хоренко.

У повідомленні ССО йдеться про те, що, незважаючи на масовані атаки та перевагу противника, оператори ССО України завдають РФ ударів на ключових ділянках та знищують її особовий склад. «ССО – це перевага якості над кількістю», – заявив Хоренко.

Командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський, який теж неодноразово відвідував Бахмут за час оборони, в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» сказав, що це місто не дає Росії збільшити фронт.

«Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках», – зазначив він.

Сирський констатує, що Бахмут – єдина ділянка фронту, де протягом так званого «великого наступу» Росія досягла хоч якогось прогресу.

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Тим часом президент Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін 26 квітня провели телефонну розмову. Про це написав у своєму твіттері президент України та повідомило держтелебачення Китаю.

«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», – зазначив Зеленський.

Спікер Зеленського Сергій Никифоров додав, що лідери України та Китаю говорили майже годину.

Головні питання випуску:

Що означає вихід російських загарбників на перехрестя у західній частині Бахмуту?

Чого вартуватиме Росії фінальний штурм міста?

Яка поведінка Китаю в російсько-українській війні була б гарним результатом для Києва?