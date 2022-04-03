Радіо Свобода Weekly: Росіяни змусять Путіна зупинити війну – Квін

Росіяни змусять Путіна зупинити війну – тимчасова повірена у справах США

Що мав на увазі президент США Джо Байден, коли сказав, що Володимир Путін не може залишатися при владі? Чи зміг американський президент переконати ЄС запровадити ембарго на газ із Росії? Чи переживає президент Росії через санкції? На ці та інші запитання в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода відповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Схеми» знайшли таємну фортецю Портнова під Києвом вартістю 2,5 мільйони доларів

Журналісти програми «Схеми» знайшли велике помістя Андрія Портнова під Києвом, зареєстроване на офшорну компанію. Будинок площею тисячу квадратних метрів розташований в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра у селищі Козин. Будинок та земля під ним (65 соток) сумарно вартували 2,5 мільйони доларів.

Читайте або дивіться розслідуванні «Таємна фортеця Портнова».

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Вся Київська область звільнена від військ РФ – Міноборони

CIT: ракета, яка розірвалася під Бєлгородом, прилетіла з Росії

«Ми просуваємося вперед» – Зеленський про ситуацію на фронті

Загинув журналіст Макс Левін

Арахамія: проєкти угод готові для обговорення президентами України і Росії, зустріч може відбутися в Туреччині

Японія називатиме південні Курильські острови «окупованими Росією територіями»

«Більше не генерали» – Зеленський забрав звання у двох екскерівників СБУ, один з яких фігурант розслідування «Схем»

Зеленський про ініціативу зміни гімну: «мого підпису під такими законопроєктами не буде»

Від Путіна відхрещуються ті, хто йому симпатизував

«Людина, яка продовжує підтримувати Путіна, ризикує не лише репутацією. Вона ризикує своїм психічним здоров’ям. Тому що навіть найцинічнішій, найсамозакоханішій людині не хочеться говорити самій собі, що вона може не помічати злочинів, убитих жінок і дітей, зруйнованих міст. Ким це потрібно бути, щоб не помічати такого жаху?». Про це читайте у статті політичного оглядача Віталія Портникова.

ЗСУ тримають оборону: Авіація, артилерія і наступальна операція на Київщині

Ситуація на позиціях ЗСУ у Київській області: українські військові розповідають деталі бою, який відбувся напередодні, коли ЗСУ вдалося відбити ділянку території на Київщині і зайняти вигідні позиції. В результаті невдалої атаки збройних сил РФ, українські військові завдали удару підрозділам Росії. Детальніше – у сюжеті ↓

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Дивіться інтерв'ю проєкту Крим. Реалії ↓

«Вони йшли по воду і не поверталися». Врятовані з Маріуполя. Історія сьома

Вже майже місяць Маріуполь – в облозі. За даними мера Вадима Бойченка, там залишаються понад 100 тисяч людей. Щодня вони борються за життя, перебуваючи в гуманітарній катастрофі, а дехто на власний ризик вирушає у важку дорогу – за кільце оточення. Ті, кому вдалося врятуватися таким чином, розповіли нам про те, що відбувається в місті. Ірина Савка, 20-річна маріупольчанка, поділилася пережитим під бомбардуваннями російської армії. Читайте її історію.

Знищена «Мрія»: унікальні кадри з Гостомеля

Ще 27 лютого у державному концерні «Укроборонпром» повідомили про знищення російськими військовими найбільшого у світі українського транспортного літака Ан-225 «Мрія». Відбулось це під час боїв на аеродромі у Гостомелі, куди ЗС РФ висадили десантні підрозділи. За офіційними даними, на момент вторгнення «Мрія» перебувала у Гостомелі на ремонті, тому не встигла вилетіти з України. Побачити масштаби руйнувань вдалось лише після звільнення населеного пункту Збройними силами України.

Російська ракета пробила 9 поверхів Миколаївської ОДА

У будівлю Миколаївської ОДА 29 березня влучила російська ракета. За останніми даними, загинули 36 людей, повідомила 3 квітня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

29 березня голова ОДА Віталій Кім повідомив, його не було на роботі, а ось ракета влучила саме у його кабінет. Як розповіли Радіо Свобода пізніше, ракета, скоріш за все, була морського базування. Приліт стався о 8:45. Вибухова хвиля пошкодила декілька будинків поруч, а сама ракета пробила дев’ять поверхів будівлі.

Дивіться фотосвідчення тут.

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