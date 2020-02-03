Помпео «визнав прогрес Узбекистану» під час останньої зупинки свого турне

Державний секретар США Майк Помпео розпочав останній день своєї поїздки країнами Східної Європи та Центральної Азії. У рамках візиту до Узбекистану Помпео підтвердив наміри Вашингтону розвивати подальші двосторонні зв'язки з Ташкентом та порушив низку питань щодо Афганістану та Китаю.

3 лютого після переговорів з Майком Помпео в столиці Узбекистану Ташкенті міністр закордонних справ Узбекистану Абдулазіз Камілов заявив, що його країна продовжить узгоджувати свою діяльність з США щодо ситуації в сусідньому Афганістані, а також розвивати зв'язки в інших галузях.

Вашингтон визнав значний прогрес Узбекистану, досягнутий за останній рік

«Вашингтон визнав значний прогрес Узбекистану, досягнутий за останній рік в питаннях свободи віросповідання, припинення примусової та дитячої праці, прав людини, а також створення умов для забезпечення свободи слова», – сказав Камілов.

Під час прес-конференції Помпео порушив питання щодо Афганістану та боротьби з його радикальними бійцями-ісламістами. Він заявив, що вимагає від бойовиків-талібів довести свою готовність знизити рівень насильства в Афганістані, перш ніж буде підписана угода про мирні переговори та виведення американських військ з країни.

«Чого ми вимагаємо зараз – це наочні докази їхньої волі та спроможності зменшити насильство, зняти загрозу... Ми сподіваємося, що зможемо досягти цього, але поки це ще не так, і робота, безумовно, залишається», – сказав Помпео.

Приємно зустрітися з міністром закордонних справ Узбекистану Каміловим та обговорити зростаюче стратегічне партнерство між нашими країнами, включаючи підтримку Узбекистаном мирного процесу в Афганістані та посилення духу співпраці в Центральній Азії:

Держсекретар США також заявив, що Сполучені Штати відправлять наступні кілька рейсів в Китай, щоб повернути громадян США з провінції Хубей, епіцентру епідемії коронавірусу.

«Можливо, ми також привеземо громадян з інших країн. Крім того, ми могли б привезти деякі медичне обладнання», – сказав Помпео під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Узбекистану Абдулазізом Каміловим.

Пізніше цього дня Держсекретар США має взяти участь у зустрічі «С5+1» зі своїми партнерами з Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

«Ми будемо точно говорити про питання безпеки, ми будемо говорити про економічну інтеграцію цих країн, і будемо говорити про те, як кожна з цих держав може трансформувати свою країну» з точки зору політичних свобод, економічних умов та людини прав, сказав Помпео раніше під час цієї поїздки.

Я сьогодні планую обговорити репресії Комуністичної партії Китаю проти уйгурських мусульман

У рамках зустрічі «С5+1» Держсекретар США також планує підняти питання мусульманських меншин у регіоні Сіньцзян.

«Так само як і вчора в Казахстані на своїх приватних зустрічах я сьогодні планую обговорити... репресії Комуністичної партії Китаю проти уйгурських мусульман, казахів та членів інших груп меншин у Сіньцзяні», – сказав Помпео на прес-конференції.

У неділю Помпео заявив, що Вашингтон закликав «усі країни приєднатися до нас, щоб наполегливо припинити ці репресії» та забезпечити безпеку та притулок для тих, хто хоче втекти з Китаю.



За оцінками ООН організацій із захисту прав, близько 1 мільйона людей, переважно етнічних уйгурських мусульман, утримують у так званих «контрекстремістських центрах» у цій провінції. Проте Китай жорстоке поводження з уйгурами заперечує.

3 січня Помпео має також провести зустріч з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, що прийшов до влади після смерті свого попередника Іслама Карімова у вересні 2016 року.

Мірзійоєв вжив заходів для зміцнення ослабленої економіки та проведення реформ в Узбекистані, де за часи правління Карімова постійно порушувалися права людини.

Тим не менш, охоронці прав людини висловлюють стурбованість станом ситуації в Узбекистані. Наприклад, американська громадська організація Freedom House оцінив Узбекистан як «не вільну» країну у своєму рейтингу інтернет-свободи Freedom On The Net 2018 та заявив, що інтернет-середовище там залишається «репресивним».

До Узбекистану Помпео приїхав з Казахстану, де зустрівся з президентом Касимом-Жомарт Токаєвим та його попередником Нурсултаном Назарбаєвим. Раніше він також провів зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком 1 лютого у Мінську та з президентом України Володимиром Зеленським 31 січня в Києві.

Своє турне Помпео розпочав 29 січня у Британії, де провів зустрічі з міністром закордонних справ Домініком Раабом та прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті Радіо Свобода