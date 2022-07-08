Що означають погрози Путіна: аналіз і прогнози

Путін «насміхається і погрожує». Чому зараз і що це означає?

Росія нібито «поки що не робила жодних серйозних дій» у ході так званої «спецоперації» в Україні. Таку заяву напередодні зробив президент Росії Володимир Путін.

«Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозно поки що не починали», – сказав Путін на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.

Про нові наміри та цілі Путіна у війні проти України у програмі Свобода Live:

Російська армія пробує наступати на Бахмут

Російські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Водночас за інформацією українського командування, спроби штурмів російськими військами на Харківському та Слов'янському напрямках ЗСУ вдалося відбити.

Володимир Зеленський же повідомив, що Росія постійно змінює свої повідомлення про плани у війні з Україною, але він не вірить у заяви Кремля, бо насправді Путін не відмовився від наміру захопити всю країну.

Що з гривнею?

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні продовжує слабшати.

Станом на 8 липня 2022 року він становить 36,08 грн/дол. Це при тому, що Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

Скільки ще Україна зможе втримувати курс – про це у програмі Свобода Live